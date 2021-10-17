Шугалей: бутафорский Год экологии в Петербурге не дал никаких серьезных изменений

Санкт-Петербург, 17 октября. Власти Петербурга объявили 2021 год Годом экологии, однако судить о его результатах достаточно сложно, заявил ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Проводимые в Северной столице плановые ежегодные мероприятия, которые чиновники старались привязать к Году экологии, почти не имеют к этому никакого отношения, считает социолог. По его словам, в целом не последовало каких-либо серьезных изменений.

«Плохо то, что бутафорский Год экологии не дал никаких серьезных качественных изменений. Старые вопросы все так же висят, новых не поднято. К примеру, почему-то игнорируется проблема шумового загрязнения. Петербург еще в 2019 году занял второе место в рейтинге самых шумных городов России, и уровень шума будет только расти», — написал Шугалей в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с этим глава ФЗНЦ задался вопросом —- можно ли считать город комфортным, если в нем невозможно отдохнуть? Вероятнее всего, о данной проблеме не говорят, поскольку она поднимает целый пласт других. К ним относятся, в том числе, качество дорожного покрытия, экономическое развитие города и так далее.

«А с этим в Петербурге плохо», — резюмировал ученый.

Социолог Максим Шугалей также прокомментировал демографическую ситуацию, которая на сегодняшний день складывается на территории Северной столицы. По словам главы Фонда, уровень рождаемости в Петербурге снижается, в том числе из-за экономических показателей города.