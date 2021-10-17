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Одиннадцатиклассники из Петербурга победили на Международной олимпиаде по математике

  /   Обновлено: 17 октября 2021 12:16
Общество
Одиннадцатиклассники из Петербурга победили на Международной олимпиаде по математике
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 октября. Старшеклассники из Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга заняли первое место на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics.

Российская команда получила две золотые, а также две серебряные медали на мировом состязании по математике, состоявшемся в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

«Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай. Затем следуют Польша, США и Республика Корея. Состязание проходило в распределенном формате и объединило 135 участников из 22 стран», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российская команда проходила испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Руководителем сборной выступил учитель математики Кирилл Сухов.

Ранее учащиеся российских школ выиграли четыре золотых медали на пятой Европейской юниорской олимпиаде по информатике EJOI 2021. В рамках конкурса соревновались 107 человек.

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математика золото олимпиада
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