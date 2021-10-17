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Троллейбусы изменят маршруты 17 октября из-за легкоатлетического пробега в Петербурге
Общество
Троллейбусы изменят маршруты 17 октября из-за легкоатлетического пробега в Петербурге
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Санкт-Петербург, 17 октября. Движение троллейбусов изменится в Северной столице 17 октября в связи с проведением легкоатлетического массового пробега Пушкин — Санкт-Петербург.

Троллейбусы по Московскому и Невскому проспектам изменят маршруты. С 09:30 до 13:00 транспорт будет ходить по другим направлениям. Троллейбусы №№ 1, 3, 5 будут следовать от станции «Улица Маршала Тухачевского». Троллейбус №7 отправится от станции «Таллинская улица».

Движение троллейбусов №№ 15 и 17 полностью закроют. Троллейбус №26 будет сделовать от конечной железнодорожной станции «Сортировочная», сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». В список с измененными маршрутами вошли троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35, 39, 44, 45 и 47.

Движение по Биржевому мосту в Санкт-Петербурге перекроют до 22 сентября 2022 года. Специалисты проведут капитальный ремонт переправы, сообщалось ранее.

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