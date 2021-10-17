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Петербуржцы пожаловались на отсутствие воды после окончания ремонтных работ в Курортном районе
Общество
Петербуржцы пожаловались на отсутствие воды после окончания ремонтных работ в Курортном районе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 октября. Сотрудники Водоканала завершили аварийно-восстановительные работы на участке трубопровода в Курортном районе Петербурга, однако в некоторых домах воды по-прежнему нет.

Авария, произошедшая ранее на данном участке, привела к перебоям в водоснабжении в Сестрорецке, а также в населенных пунктах Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. То есть почти 50 тыс. горожан остались без воды.

В пресс-службе организации сообщили, что Водоканал восстановил водоснабжение Курортного района. Соответствующая информация появилась в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье. Однако в комментариях под публикацией некоторые жители пожаловались, что в их домах до сих пор нет воды.

«Д/с Солнечное — воды нет»; «7 утра. Воды нет»; «Токарева, 15, воды нет», — поделились под постом пользователи Сети.

Проблемы с водой в Сестрорецке начались еще в четверг. Почти два дня населенные пункты оставались без водопровода, а позже отключили и отопление. Отсутствие воды вызвало серьезное негодование жителей Северной столицы. Некоторые из них сравнили сложившуюся ситуацию с Ленинградом в годы блокады.

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