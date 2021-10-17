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Синоптики Северо-Западного УГМС предупредили петербуржцев об усилении ветра 17 октября

  /   Обновлено: 17 октября 2021 10:15
Общество
Синоптики Северо-Западного УГМС предупредили петербуржцев об усилении ветра 17 октября
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 17 октября. Скорость потоков ветра в Санкт-Петербурге увеличится до 15 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Отмечается, что сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах города.

Температура воздуха в Северной столице опустится до отметки в +6 градусов днем и до +4 градусов ночью. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Специалисты управления МЧС России по Санкт-Петербургу напомнили горожанам о правилах безопасности в условиях сильного ветра. Так, автовладельцам рекомендуется поставить свои транспортные средства в гараж или на другие парковочные места, удаленные от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Петербуржцам также советуют избегать деревьев и сооружений повышенного риска. К ним относятся мосты, эстакады и трубопроводы, линии электропередач.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, подобные погодные условия связаны с влиянием западного циклона. Он получил название «Герольд».

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погода ветер предупреждение
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