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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Леус предупредил о дождях в Петербурге 17 октября
Общество
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Леус предупредил о дождях в Петербурге 17 октября
pexels.com  /  Kaique Rocha

Санкт-Петербург, 17 октября. Тыловая часть уходящего на восток циклона будет определять погоду в Петербурге в воскресенье, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в личном Telegram-канале

Так, местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди, также ожидается порывистый ветер. Столбики уличных термометров днем покажут от +6 до +8 градусов, а в Ленинградской области — от +4 до +9 градусов,предупредил синоптик.

Западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, иногда его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, заключил Леус.

Накануне жители некоторых районов Петербурга сообщили о внезапном ухудшении погодных условий. По словам очевидцев, 16 октября в разных частях города неожиданно начался град с дождем. Фотографиями горожане активно делятся в социальных сетях.

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погода петербург дождь
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