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Концерт автора хита «Еду в Магадан» Васи Обломова остановили сотрудники МВД

  /   Обновлено: 16 октября 2021 23:21
Происшествия
Концерт автора хита «Еду в Магадан» Васи Обломова остановили сотрудники МВД
ИТАР-ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Санкт-Петербург, 16 октября. Петербургский концерт музыканта Васи Обломова, известного по хиту «Еду в Магадан», прервали сотрудники полиции. Подробнее об этом исполнитель рассказал на свой странице в соцсети.

Мероприятие проходило в субботу, 16 октября в клубе Aurora Concert hall. Концерт стартовал в 20:00 по Москве, однако команда Васи Обломова успела отыграть лишь несколько треков, после чего в зал ворвались сотрудники правоохранительных органов. Причины остановки концерта музыканту не озвучили.

«Концерт запретили. Мы успели сыграть три песни», — заявил Обломов

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что Вася Обломов отказывается давать комментарии об остановке его концерта. Как только ему задают соответствующий вопрос, музыкант сразу бросает трубку.

На днях в Киеве прошел концерт российской певицы-шансонье Ирины Круг, вдовы покойного Михаила Круга. Мероприятие пытались сорвать местные националисты.

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петербург полиция концерт вася обломов
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