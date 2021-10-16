Шесть лабораторий для молодых ученых создадут в вузах Петербурга

Санкт-Петербург, 16 октября. Высшие учебные заведения Петербурга получат лаборатории для деятельности молодых ученых. Такое заявление сделали в пресс-службе Смольного.

Победителями конкурса Министерства науки и высшего образования РФ стали четыре вуза Северной столицы. Там создадут шесть лабораторий для научной деятельности. Руководить ими будут люди до 39 лет. На их создание выделено 90 млн руб., добавили в Смольном.

Пространства для деятельности молодых ученых появятся в ИТМО, ЛЭТИ, Политехническом университете Петра Великого, а также в Институте проблем машиноведения РАН. По данным администрации города, в ИТМО и ЛЭТИ планируют создать сразу по две лаборатории.

В лаборатории Политехнического университета Петра Великого будут заниматься цифровым моделированием индустриальных систем. Ученые из института проблем машиноведения РАН, в свою очередь, будут изучать адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределительными системами.

«Пищевой компас», который собрал более восьми тысяч продуктов, поможет людям определить пользу потребляемой еды. Разработка принадлежит ученым из Университета Тафтса.