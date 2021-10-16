Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 21:12
21:11
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после нападения жителя Якутска на пациентов клиники
21:11
Весь мир
В Дамаске прошла торжественная церемония выпуска курсантов авиационного училища
21:11
Общество
Экс-супруг Климовой упал на тренировке перед шоу «Ледниковый период»
21:07
Весь мир
Губернатор Оклахомы готовит иск к Байдену из-за обязательной вакцинации
21:06
Армия
Расчеты ракетного комплекса «Утес» выполнят стрельбы в Черном море
21:01
Спорт
«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в столичном дерби
21:00
Шоу-бизнес
Отец Саши Спилберг вышел на связь после исчезновения дочери
20:59
Общество
Первый тизер «Черного Адама» появился в Сети
20:59
Армия
Стоимость первой АПЛ класса Columbia ВМС США составит 8,5 миллиарда долларов
20:58
Армия
Американская компания Exosonic разрабатывает для Пентагона малошумный сверхзвуковой беспилотник
Все новости

Шесть лабораторий для молодых ученых создадут в вузах Петербурга
Наука
Шесть лабораторий для молодых ученых создадут в вузах Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 октября. Высшие учебные заведения Петербурга получат лаборатории для деятельности молодых ученых. Такое заявление сделали в пресс-службе Смольного.

Победителями конкурса Министерства науки и высшего образования РФ стали четыре вуза Северной столицы. Там создадут шесть лабораторий для научной деятельности. Руководить ими будут люди до 39 лет. На их создание выделено 90 млн руб., добавили в Смольном.

Пространства для деятельности молодых ученых появятся в ИТМО, ЛЭТИ, Политехническом университете Петра Великого, а также в Институте проблем машиноведения РАН. По данным администрации города, в ИТМО и ЛЭТИ планируют создать сразу по две лаборатории.

В лаборатории Политехнического университета Петра Великого будут заниматься цифровым моделированием индустриальных систем. Ученые из института проблем машиноведения РАН, в свою очередь, будут изучать адаптивное и интеллектуальное управление сетевыми и распределительными системами.

«Пищевой компас», который собрал более восьми тысяч продуктов, поможет людям определить пользу потребляемой еды. Разработка принадлежит ученым из Университета Тафтса.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Шесть лабораторий для молодых ученых создадут в вузах Петербурга
университет лаборатория вуз смольный
Комментировать