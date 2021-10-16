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Двойник Петра I скончался в Петербурге после заражения коронавирусом
Общество
Двойник Петра I скончался в Петербурге после заражения коронавирусом
ТАСС  /  Андрей Булгаков

Санкт-Петербург, 16 октября. Актер Андрей Булгаков скончался в Северной столице. Ему было 63 года. Он был известен своей схожестью с российским императором Петром I. Его многие и запомнили в образе самодержца, когда он участвовал в торжествах и культурных мероприятиях.

Смерть подтвердила супруга артиста. Он в течение двух недель находился в реанимации, пытаясь побороть коронавирус. Инфекция дала осложнения на сердце, сообщило «КП-Петербург».

Стоит отметить, что в 1998 году состоялся всероссийский съезд двойников императора, на котором победил Булгаков. Кроме того, актер является основателем городского театра исторических миниатюр и современных пародий. Практически вплоть до конца жизни он был главным режиссером. За его плечами есть и съемка в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

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актер смерть коронавирус
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