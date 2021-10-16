Петербургские волонтеры спасли застрявшего в вентиляции кота

Санкт-Петербург, 16 октября. Волонтеры организации «Кошкиспас» в Санкт-Петербурге смогли вытащить застрявшего в вентиляции кота. Публикация об этом появилась в социальных сетях.

Животное застряло в вентиляционном коробе на 11 этаже дома. Для спасения кота добровольцам пришлось обращаться не только к соседям снизу, но и расширять проем в двухслойной стене с помощью перфоратора. Доставали кота специальной 75-сантиметровой удавкой, говорится в материале.

Стена плохо поддавалась инструменту. Сам кот сначала тоже не помогал спасателям, пытаясь спрятаться и вырваться. Однако пушистого зверя все же удалось извлечь из вентиляции. Возмущенные шумом соседи позвонили хозяевам квартиры, но успокоились, услышав об операции по спасению питомца.

Узнать все о том, как ветеринары борются за жизни животных, можно с помощью проекта «СуперВет». Программу запустили зоозащитное СМИ «КОТ» и соцсеть «ВКонтакте».