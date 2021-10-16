Петербуржцы сняли на фото град с дождем

Санкт-Петербург, 16 октября. Жители некоторых районов Петербурга сообщили о внезапном ухудшении погодных условий.

С самого утра на территории Северной столицы с небольшими перерывами идет дождь. Он сопровождается порывистым юго-восточным ветром. По данным синоптиков, к вечеру в городе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Днем жители Приморского района города сообщили о внезапно начавшемся граде с дождем. Фотографиями этого погодного явления горожане активно делятся в соцсетях.

Не так давно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в субботу, 16 октября, на территории Петербурга может пойти снег с дождем. По его словам, это произойдет из-за влияния североатлантического циклона. Также метеоролог предупреждал горожан, что на Северную столицу надвигается циклон под названием «Герольд».