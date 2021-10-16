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Синоптик Леус предупредил петербуржцев о дожде с мокрым снегом в субботу
Общество
Синоптик Леус предупредил петербуржцев о дожде с мокрым снегом в субботу
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 16 октября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в субботу. Такое заявление сделал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

На выходных погоду в Северной столице будет формировать североатлантический циклон. Это природное явление постепенно смещается на восток. В субботу он выйдет своим центром на север Карелии. В связи с этим в регион попадут массы более холодного воздуха, отметил Леус.

«Это станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом», — написал синоптик у себя в Instagram.

По данным синоптика, воздух в городе 16 октября прогреется до +16 градусов. В Ленобласти столбик термометра поднимется до +9. При этом в Северной столице будет дуть порывистый юго-западный ветер. Местами он будет развивать скорость до 16 метров в секунду.

На днях синоптик Леус сообщал, что на Северную столицу надвигается циклон под названием «Герольд». Он принесет в город облачность и дожди.

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снег циклон леус фобос
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