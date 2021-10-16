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Штормовой ветер ожидается в Петербурге вечером 16 октября
Общество
Штормовой ветер ожидается в Петербурге вечером 16 октября
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 16 октября. Значительное ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в субботу. Такое заявление сделали синоптики ГУ МЧС по Петербургу и области.

В ближайшее время в Петербурге начнет дуть сильный порывистый ветер. К вечеру он достигнет почти штормовых значений, отметили синоптики.

«Юго-западный ветер к 21 часу будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Во время сильного ветра необходимо держаться как можно дальше от рекламных щитов, шатких строений, сухих деревьев и линий электропередач. Также нужно держать окна закрытыми и убрать с балкона вещи.

В течение субботы температура воздуха в Петербурге будет колебаться в пределах +6...+8 градусов тепла. Атмосферное давление при этом будет постепенно понижаться.

На днях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что на Северную столицу надвигается циклон под названием «Герольд». Он принесет в город облачность и дожди.

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