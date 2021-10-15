Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 03:34
03:33
Общество
Иммунолог Крючков: при длительной слабости и одышке от COVID-19 нужно вызывать скорую
03:25
Общество
Telegraph сообщила о полном отказе Елизаветы II от алкоголя перед 70-летием правления
03:15
Общество
Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя после девяти вечера
02:57
Технологии
Потеря ориентации МКС была вызвана ошибкой в процедуре на Земле
02:45
Наука
NASA и Роскосмос сотрудничают в расследовании по установлению причин потери ориентации МКС
02:45
Технологии
Холдинг VK запустил крупный сервис с видеоконтентом
02:40
Общество
ФМБА ожидает регистрации нового российского препарата от COVID-19 до конца года
02:36
Общество
Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19
02:34
Шоу-бизнес
Лидер «Браво» Хавтан признал незаменимость Агузаровой
02:27
Происшествия
Бунт в исправительной колонии Владикавказа: что известно на данный момент
Все новости

Станция «Девяткино» петербургского метрополитена работает в штатном режиме
Общество
Станция «Девяткино» петербургского метрополитена работает в штатном режиме
Невские Новости

Санкт-Петербург, 15 октября. Все станции метрополитена Санкт-Петербурга работают в обычном режиме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале управления.

Вечером в пятницу поступила информация, что конечная станция метро красной ветки «Девяткино» закрыта на вход и работает только на выход пассажиров. Некоторые неудобства для петербуржцев продлились около 20 минут, технические неполадки были быстро устранены.

«Станция "Девяткино" открыта на вход и на выход», — отмечено в сообщении.

Недавно на официальном сайте петербургского метрополитена сообщалось об изменении с 1 октября графика работы станции «Зенит». Теперь она работает только в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения мероприятий на стадионе «Газпром Арена».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Станция «Девяткино» петербургского метрополитена работает в штатном режиме
метрополитен девяткино работа станций
Комментировать