Станция «Девяткино» петербургского метрополитена работает в штатном режиме

Санкт-Петербург, 15 октября. Все станции метрополитена Санкт-Петербурга работают в обычном режиме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале управления.

Вечером в пятницу поступила информация, что конечная станция метро красной ветки «Девяткино» закрыта на вход и работает только на выход пассажиров. Некоторые неудобства для петербуржцев продлились около 20 минут, технические неполадки были быстро устранены.

«Станция "Девяткино" открыта на вход и на выход», — отмечено в сообщении.

Недавно на официальном сайте петербургского метрополитена сообщалось об изменении с 1 октября графика работы станции «Зенит». Теперь она работает только в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения мероприятий на стадионе «Газпром Арена».