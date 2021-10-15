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Станция метро «Девяткино» в Петербурге закрыта на вход

  /   Обновлено: 15 октября 2021 22:44
Общество
Станция метро «Девяткино» в Петербурге закрыта на вход
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 15 октября. Жителям Санкт-Петербурга сообщили о закрытии станции метро «Девяткино» на вход. На выход станция работает в обычном режиме.

Информация поступила в 22:20 по местному времени. По предварительным данным, временное закрытие станции связано с техническими причинами, передает официальный канал метрополитена в Telegram. Пассажиров просят быть внимательными и следить за официальной информацией.

«Для проезда в сторону Санкт-Петербурга рекомендуем пользоваться электропоездами. Ближайшие в 22:37 и 22:53», — отмечено в сообщении.

Недавно Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы согласовала ремонт вестибюля станции метро «Владимирская». На данный момент уже выдан ордер на размещение зон производственных работ и ограждений.

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метрополитен метро девяткино
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