Станция метро «Девяткино» в Петербурге закрыта на вход

Санкт-Петербург, 15 октября. Жителям Санкт-Петербурга сообщили о закрытии станции метро «Девяткино» на вход. На выход станция работает в обычном режиме.

Информация поступила в 22:20 по местному времени. По предварительным данным, временное закрытие станции связано с техническими причинами, передает официальный канал метрополитена в Telegram. Пассажиров просят быть внимательными и следить за официальной информацией.

«Для проезда в сторону Санкт-Петербурга рекомендуем пользоваться электропоездами. Ближайшие в 22:37 и 22:53», — отмечено в сообщении.

Недавно Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы согласовала ремонт вестибюля станции метро «Владимирская». На данный момент уже выдан ордер на размещение зон производственных работ и ограждений.