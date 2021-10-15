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Более 47 тысяч петербуржцев остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

  /   Обновлено: 15 октября 2021 21:58
Происшествия
Более 47 тысяч петербуржцев остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 октября. Авария на трубопроводе, диаметр которого 700 миллиметров, стала причиной отключения холодной воды в ряде районов Петербурга. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Всего без холодной воды остались более 47,5 тысячи человек, включая почти одну тысячу пациентов инфекционной больницы. Отключение произошло в Сестрорецке, Курортном и Приморском районах Петербурга. Восстановительные работы планируют завершить к 12:00 по московскому времени 16 октября, передает РИА Новости.

«В результате прорыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисий нос остались без холодного водоснабжения 2,6 тысячи домов», — добавили в экстренных службах.

Подобная аварийная ситуация произошла 12 сентября в Удмуртии. Более 90 многоквартирных домов и три объекта социальной инфраструктуры остались без воды. Причиной произошедшего стало повреждение трубопровода. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия аварии в тот же день.

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