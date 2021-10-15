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Сотрудники центра «Велес» показали фото упитанных енотов

  /   Обновлено: 15 октября 2021 20:57
Общество
Сотрудники центра «Велес» показали фото упитанных енотов
vk.com  /  РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

Санкт-Петербург, 15 октября. Отправленные на реабилитацию в центр помощи диким животным «Велес» еноты успешно идут на поправку. Об этом рассказали сотрудники зверинца.

Сотрудники центра «Велес» на регулярной основе помогают енотам. К примеру, последние поступившие в этом году экзотические зверьки уже выздоровели. Они набрали вес и чувствуют себя вполне уверенно, сообщили киперы.

«Выкормыши этого года немного перевыкормились», — написали сотрудники «Велеса».

vk.com / РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

Еноты чаще других животных попадают в различные ДТП. В сентябре центр «Велес» спас одного из них. Малыша сбила машина, он был истощен и нуждался в квалифицированной помощи медиков.

Двое енотов, которых зовут Рокки и Смокки, поселились на ферме Валаамского монастыря, расположенного на одноименном острове в Карелии. Зверьки родились в Краснодарском крае. Эти экзотические звери известны своим любопытным нравом: один енот часто отвлекает паломника, пока другой вытаскивает у него какие-нибудь вещи.

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