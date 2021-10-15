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Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
Происшествия
Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 октября. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему следователю Светлане Михайловой. Она признана виновной за попытку получения взятки, сообщила пресс-служба судов города.

Михайловой предстоит пять лет исправительной колонии общего режима. Однако отправится она туда лишь через семь лет, так как имеет малолетнюю дочь.

По версии следствия, общая сумма взятки была разделена на три небольших. Первую часть Михайлова получила в своем кабинете в конце 2019 года, вторую уже в мае следующего года в неком автомобиле у здания ГСУ ГУ МВД.

«Третий акт криминального балета, считает следствие, исполнен 19.05.2020 г. — но уже в автомобиле Skoda Kodiaq на улице Тюшина. Обвиняемая якобы получила 120 000 рублей, после чего ее задержали», — добавили в пресс-службе.

Общая сумма составила 1,2 миллиона рублей. Как оказалось, такая сумма была предоставлена за «услугу» по изменению меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию сотрудника управления ФТС по Москве Игоря Т. Правоохранители поймали его с поличным при получении крупной взятки.

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