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Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово

  /   Обновлено: 14 октября 2021 23:28
Происшествия
Бывший парень убил возлюбленную и закопал тело в заброшенном доме в Кудрово
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Санкт-Петербург, 14 октября. Тело пропавшей без вести 24-летней женщины обнаружили в заброшенном доме в городе Кудрово. Девушка погибла от рук бывшего возлюбленного 1988 года рождения, с которым какое-то время сожительствовала.

Мужчина признал вину за содеянное и сам показал следователям место, где спрятал труп. Местом сокрытия оказался один из заброшенных домов. Подозреваемый задержан органами следствия, уже известно, что ранее судимостей он не имел, передает источник ФАН.

По данным следствия, 9 октября 2021 года погибшая ушла из дома и не вернулась. Следственным отделом по городу Всеволожск было возбуждено уголовное дело, по итогам работы удалось установить личность убийцы и раскрыть преступление.

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