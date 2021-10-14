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Синоптики Северо-Западного УГМС предупредили о туманной погоде в Ленобласти 15 октября
Общество
Синоптики Северо-Западного УГМС предупредили о туманной погоде в Ленобласти 15 октября
Невские Новости  /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 14 октября. Погода в Ленинградской области в пятницу, 15 октября, будет туманной и прохладной. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как утверждают метеорологи, ночью существенных осадков не ожидается. Днем же дожди пройдут в большинстве районов области. Температура воздуха на территории региона будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, ночью возможно похолодание до −2 градусов. Ветер южный, его скорость составит 13 метров в секунду. Отмечается тенденция к понижению показателей атмосферного давления.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью в некоторых районах Ленинградской области ожидаются туман и заморозки. Специалисты регионального управления МЧС предупреждают водителей о необходимости соблюдать установленные правила безопасности при движении. В частности рекомендуется снизить скорость, исходя из уровня видимости.

«Существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час», — сообщили представители пресс-службы ведомства.

Как сообщалось ранее, первый снег в Санкт-Петербурге может выпасть в третьей декаде октября. По словам главного синоптика города Александра Колесова, температура воздуха начнет снижаться до +1 градуса.

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погода заморозки туман
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