Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 октября 00:00
23:52
Общество
Адвокат ректора «Шанинки» назвал домашний арест Зуева большим достижением
23:42
Политика
Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина
23:29
Общество
Житель Подмосковья получил предупреждение о вооруженных нападениях на школы
23:05
Видео
Архитекторы и предприниматели обсудили изменения транспортной системы Петербурга
23:00
Происшествия
Судно ВМС Украины получило повреждение и терпит бедствие в Черном море
22:55
Происшествия
Напавший на толпу в Норвегии мужчина был вооружен луком и стрелами
22:34
Общество
Елена Драпеко: Очень рада, что «Ленфильм» выбирается из долговой ямы
22:34
Политика
Клинцевич: Встреча Нуланд с Козаком стала продолжением общения Путина и Байдена
22:32
Общество
Мира Тэрада: полицейский произвол в США бьет рекорды, скрыты 17 тысяч случаев убийств
22:27
Происшествия
Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
Все новости

Профессор СПбГУ Ткаченко заявил о непонимании современной российской политики в США
Политика
Профессор СПбГУ Ткаченко заявил о непонимании современной российской политики в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 октября. Визит замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву говорит о непонимании современной российской политики в Вашингтоне. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Эксперт прокомментировал визит замгоссекретаря США в Москву. Нуланд прибыла в российскую столицу 11 октября и проводит переговоры с сотрудниками МИД РФ, а также встречается с представителями Администрации президента России. Дипломата исключили из «черного списка» в обмен на снятие санкций с некоторых россиян. По словам Ткаченко, от приезда Нуланд можно ждать продвижения по нескольким направлениям.

«Этот визит направлен на то, чтобы прощупать отношения с Китаем, конфликтные зоны Вьетнама, Корейского полуострова», — констатировал профессор в эфире пресс-центра «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ткаченко напомнил, что Госдеп США потерпел поражение на Украине. По мнению профессора, украинцы будут одной из приоритетных тем для Вашингтона.

«Она приехала сюда — это фактически означает, что она выбросила белый флаг. В том смысле, что они не понимают современную российскую политику, она загадка для них, они хотели бы больше знать, ну и кончено же влиять... хочется чтобы было как раньше, но хочется понять, как действовать сейчас», — заключил Ткаченко.

Виктория Нуланд ранее высказалась по итогам переговоров в Администрации президента РФ. Дипломат назвала проведенную в Кремле встречу очень продуктивной.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Профессор СПбГУ Ткаченко заявил о непонимании современной российской политики в США
сша нуланд ткаченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru