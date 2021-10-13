Профессор СПбГУ Ткаченко заявил о непонимании современной российской политики в США

Санкт-Петербург, 13 октября. Визит замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву говорит о непонимании современной российской политики в Вашингтоне. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

Эксперт прокомментировал визит замгоссекретаря США в Москву. Нуланд прибыла в российскую столицу 11 октября и проводит переговоры с сотрудниками МИД РФ, а также встречается с представителями Администрации президента России. Дипломата исключили из «черного списка» в обмен на снятие санкций с некоторых россиян. По словам Ткаченко, от приезда Нуланд можно ждать продвижения по нескольким направлениям.

«Этот визит направлен на то, чтобы прощупать отношения с Китаем, конфликтные зоны Вьетнама, Корейского полуострова», — констатировал профессор в эфире пресс-центра «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ткаченко напомнил, что Госдеп США потерпел поражение на Украине. По мнению профессора, украинцы будут одной из приоритетных тем для Вашингтона.

«Она приехала сюда — это фактически означает, что она выбросила белый флаг. В том смысле, что они не понимают современную российскую политику, она загадка для них, они хотели бы больше знать, ну и кончено же влиять... хочется чтобы было как раньше, но хочется понять, как действовать сейчас», — заключил Ткаченко.

Виктория Нуланд ранее высказалась по итогам переговоров в Администрации президента РФ. Дипломат назвала проведенную в Кремле встречу очень продуктивной.