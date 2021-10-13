Улицы в центре Петербурга перекроют из-за съемок фильма «Медея»

Санкт-Петербург, 13 октября. Съемки кинокартины «Медея» пройдут в центре Санкт-Петербурга 16 и 17 октября. В связи с этим в городе будет временно ограничено движение транспорта.

Сообщение поступило от пресс-службы комитета по транспорту Северной столицы. Автомобили не смогут останавливаться на 2-й Советской улице в промежутке от Дегтярной до Суворовского проспекта с 16:00 16 октября и до 21:00 17 октября. Также останавливаться нельзя будет на 3-й Советской улице.

Движение автомобилей и других транспортных средств ограничат вдоль 3-й Советской улицы между Дегтярной улицей и Суворовским проспектом. Этот участок будет временно закрыт с 06:00 до 21:00 17 октября в связи со съемками фильма.

Новые ограничения ранее ввели в Санкт-Петербурге в Петроградском районе. Они начали действовать с 1 октября в связи с ремонтными работами. Специалисты делают новое дорожное покрытие.