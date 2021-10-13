Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 октября 23:59
23:52
Общество
Адвокат ректора «Шанинки» назвал домашний арест Зуева большим достижением
23:42
Политика
Читатели Daily Mail согласились с критикой властей Европы со стороны Путина
23:29
Общество
Житель Подмосковья получил предупреждение о вооруженных нападениях на школы
23:05
Видео
Архитекторы и предприниматели обсудили изменения транспортной системы Петербурга
23:00
Происшествия
Судно ВМС Украины получило повреждение и терпит бедствие в Черном море
22:55
Происшествия
Напавший на толпу в Норвегии мужчина был вооружен луком и стрелами
22:34
Общество
Елена Драпеко: Очень рада, что «Ленфильм» выбирается из долговой ямы
22:34
Политика
Клинцевич: Встреча Нуланд с Козаком стала продолжением общения Путина и Байдена
22:32
Общество
Мира Тэрада: полицейский произвол в США бьет рекорды, скрыты 17 тысяч случаев убийств
22:27
Происшествия
Полиция Норвегии подтвердила стрельбу в городе Конгсберг
Все новости

Сурайкин осудил Шендеровича за «навешивание ярлыков» на бизнесмена Пригожина

  /   Обновлено: 13 октября 2021 20:30
Общество
Сурайкин осудил Шендеровича за «навешивание ярлыков» на бизнесмена Пригожина
TACC  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 13 октября. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин является настоящим патриотом, и «навешивать ярлыки» на него не стоит. Об этом заявил политик Максим Сурайкин.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг судебного разбирательства по иску Пригожина, по которому журналист Виктор Шендерович выступает в качестве соответчика, передает «Новый день».

Ранее журналист в эфире своего YouTube-канала заявил, что не наносил ущерба деловой репутации предпринимателя, а только озвучил ее, якобы выразив «народное мнение». По словам Сурайкина, журналист не учитывает, кто именно критикует Пригожина. Он добавил, что позиция бизнесмена вызывает некоторое непринятие у людей, продвигающих западную идеологию и мораль, что вполне объяснимо.

«Евгений Пригожин — патриот, сторонник традиционных ценностей и не стесняется об этом говорить. О нем, как и о других медийных персонах, в СМИ есть как позитивная информация, так и критика<...>Однако неприемлемо то, что некоторые журналисты преступают определенную грань, переходят на личности, позволяя себе оскорблять и обвинять других людей», — подчеркнул политик.

По мнению Сурайкина, «стоит только разрешить окружающим вешать ярлыки, как они непременно подвергнут вас этой процедуре, просто потому, что людям это очень нравится, а некоторые и не знают других способов, как хайпануть».

Заседание по иску предпринимателя против журналистов Евгения Белогаева, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Шендеровича и ЗАО «Эхо Москвы» о защите чести состоялось 11 октября на базе Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Поводом для искового заявления послужило распространение ответчиками недостоверной информации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сурайкин осудил Шендеровича за «навешивание ярлыков» на бизнесмена Пригожина
пригожин шендерович сурайкин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru