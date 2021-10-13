Сурайкин осудил Шендеровича за «навешивание ярлыков» на бизнесмена Пригожина

Санкт-Петербург, 13 октября. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин является настоящим патриотом, и «навешивать ярлыки» на него не стоит. Об этом заявил политик Максим Сурайкин.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг судебного разбирательства по иску Пригожина, по которому журналист Виктор Шендерович выступает в качестве соответчика, передает «Новый день».

Ранее журналист в эфире своего YouTube-канала заявил, что не наносил ущерба деловой репутации предпринимателя, а только озвучил ее, якобы выразив «народное мнение». По словам Сурайкина, журналист не учитывает, кто именно критикует Пригожина. Он добавил, что позиция бизнесмена вызывает некоторое непринятие у людей, продвигающих западную идеологию и мораль, что вполне объяснимо.

«Евгений Пригожин — патриот, сторонник традиционных ценностей и не стесняется об этом говорить. О нем, как и о других медийных персонах, в СМИ есть как позитивная информация, так и критика<...>Однако неприемлемо то, что некоторые журналисты преступают определенную грань, переходят на личности, позволяя себе оскорблять и обвинять других людей», — подчеркнул политик.

По мнению Сурайкина, «стоит только разрешить окружающим вешать ярлыки, как они непременно подвергнут вас этой процедуре, просто потому, что людям это очень нравится, а некоторые и не знают других способов, как хайпануть».

Заседание по иску предпринимателя против журналистов Евгения Белогаева, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Шендеровича и ЗАО «Эхо Москвы» о защите чести состоялось 11 октября на базе Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Поводом для искового заявления послужило распространение ответчиками недостоверной информации.