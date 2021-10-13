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Санкт-Петербург стал лучшим туристическим городом по версии GQ TravelAwards

  /   Обновлено: 13 октября 2021 06:12
Общество
Санкт-Петербург стал лучшим туристическим городом по версии GQ TravelAwards
pixabay.com  /  Georg Adler

Санкт-Петербург, 13 октября. Северная столица удостоилась звания «Лучшего города» по версии журнала GQ TravelAwards. Вручение ежегодной туристкой премии проходило 12 октября.

Голосование проходило на сайте GQ в течение нескольких месяцев. Почетное звание могли также получить Москва и Казань. Помимо этого, Петербург забрал еще две награды: звания «Лучшего бара при отеле» и «Лучшего спа при отеле» достались организациям Северной столицы.

«Еще никогда высказывание о том, что Петербург – окно в Европу, не было столь актуальным. В этом туристическом сезоне окно было распахнуто, и на берегах Невы побывало невероятное количество туристов, мечтающих почувствовать себя в атмосфере Венеции, пусть и северной», — пишет GQ.

Премия появилась в 2018 году. Организаторы поставили перед собой задачу привлечь людей к путешествиям и объектам туристской инфраструктуры. Голосуют за победителей традиционно читатели журнала на его официальном сайте.

Сервис OneTwoTrip провел свое исследование. Согласно ему, в десятку самых живописных мест России вошли Сочи и Адыгея

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