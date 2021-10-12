Платные парковки возобновили работу в Центральном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 12 октября. Парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга вновь стали платными. Как сообщили в городском комитете по транспорту, сбой в работе системы восстановлен.

Оплатить парковочное место горожане смогут с помощью паркоматов, официального сайта городского парковочного пространства и приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Оплата с помощью СМС начнет работать позже. При остальных способах оплаты с водителей будет взиматься комиссия, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Единое парковочное пространство действует на 71 улице Петербурга. Водитель обязан в течение 15 минут оплатить место стоянки и покинуть его не позже 10 минут после окончания оплаченного времени.

Центробанк 8 октября отозвал лицензию у Орабанка, вследствие чего проведение расчетов напрямую оказалось невозможным. Для минимизации негативного влияния сложившейся ситуации на автомобилистов власти приняли решение отключить паркоматы в зоне платной парковки и не назначать штрафы на время восстановительных работ.