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Платные парковки возобновили работу в Центральном районе Петербурга

  /   Обновлено: 12 октября 2021 11:50
Экономика
Платные парковки возобновили работу в Центральном районе Петербурга
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Санкт-Петербург, 12 октября. Парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга вновь стали платными. Как сообщили в городском комитете по транспорту, сбой в работе системы восстановлен.

Оплатить парковочное место горожане смогут с помощью паркоматов, официального сайта городского парковочного пространства и приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Оплата с помощью СМС начнет работать позже. При остальных способах оплаты с водителей будет взиматься комиссия, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Единое парковочное пространство действует на 71 улице Петербурга. Водитель обязан в течение 15 минут оплатить место стоянки и покинуть его не позже 10 минут после окончания оплаченного времени.

Центробанк 8 октября отозвал лицензию у Орабанка, вследствие чего проведение расчетов напрямую оказалось невозможным. Для минимизации негативного влияния сложившейся ситуации на автомобилистов власти приняли решение отключить паркоматы в зоне платной парковки и не назначать штрафы на время восстановительных работ.

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