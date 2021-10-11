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Закрытие Биржевого моста в Петербурге привело к пятибалльным пробкам в городе
Общество
Закрытие Биржевого моста в Петербурге привело к пятибалльным пробкам в городе
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 11 октября. Сильные пробки в центральном районе Петербурга образовались из-за закрытия Биржевого моста на ремонт , следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение по переправе, которая соединяет Петроградскую сторону и Васильевский остров, перекрыли в ночь на 9 октября. Ожидается, что ремонт моста продлится до ноября 2022 года, пишут «Невские Новости».

В первый день рабочей недели в центре Северной столицы образовались пробки в пять баллов. При этом участки на подъездах к соседним переправам окрашены в красный и бордовые цвета. В данный момент в городе наблюдаются определенные сложности с проездом по набережной Макарова, Уральской улице и на Кадетской линии. Также пробки возникли на Большом проспекте Петроградской стороны и на Тучковом мосту.

Согласно предварительным данным, капитальный ремонт обойдется властям города на Неве примерно в 2 млрд 373 млн рублей. В ходе реконструкции планируют заменить несущую плиту проезжей части и покрытия. Также на Биржевом мосту усилят пролеты, и восстановят опоры.

По данным городского комитета транспорта, на период работ автобусы №10 и №191, а также троллейбус №7 изменят маршрут и будут объезжать по Университетской набережной, 1-й Кадетской линии В.О. и Тучкову мосту. Открытие обновленного моста планируется приурочить к празднованию 320-летия Петербурга.

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пробки биржевой мост дорожное движение
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