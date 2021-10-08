Лучшие саксофонисты мира выступят на сцене «Лендока» 22 октября

Санкт-Петербург, 8 октября. Филармония джазовой музыки представит программу для любителей саксофона и джаза. Концерт пройдет на легендарной киностудии «Лендок» 22 октября.

Вместе с Jazz Philharmonic Orchestra выступят лучшие саксофонисты со всего мира. В Белом зале «Лендока» на сцену выйдут музыканты из Петербурга, Нью-Йорка и Москвы. Гостей киностудии ждут оригинальные аранжировки джазовой классики, а также авторские композиции солистов в сопровождении оркестра.

Солисты Дмитрий Баевский, Станислав Должков, Дмитрий Мосьпан, Кирилл Бубякин, Дмитрий Семенов и Артур Медведев порадуют поклонников джаза своими яркими партиями. Вести программу будет заслуженный деятель искусств России Владимир Фейертаг.

Неделю назад отмечался Международный день музыки. Впервые праздник прошел 1 октября в 1975 году. Одним из его инициаторов выступил известный русский композитор Дмитрий Шостакович.