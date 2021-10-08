Петербуржцы заметили цветущую бруснику и чернику в Юнтоловском заказнике

Санкт-Петербург, 8 октября. Кусты с черникой и брусникой зацвели в Юнтоловском заказнике Северной столицы. Горожане связывают такое явление с бабьим летом.

О цветущих бруснике и чернике рассказали пользователи группы «Грибы и Грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». К тому же несколько недель назад в Сети появились сообщения о цветущем зверобое. Многие изначально не поверили, что такое явление возможно осенью, пока не увидели его сами. Сейчас в Петербурге идет активный сбор клюквы.

«Очень полезная ягода. По горсточке в день, и иммунитет готов к зиме. Кушаем, варим морсы, перетираем в блендере с сахаром», — цитирует spbdnevnik.ru пользователей социальных сетей.

Ягоды черники, брусники и клюквы очень полезны для здоровья. Медики советуют женщинам старше 50 лет принимать витаминные комплексы с их содержанием. Такие препараты доступны в аптеках. Однако перед их употреблением желательно проконсультироваться с врачом.