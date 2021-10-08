Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 октября 10:52
10:50
Происшествия
Школьник из Хабаровска едва не остался без пальцев после взрыва боеприпаса
10:49
Общество
Почему возникают заеды в уголках губ и как от них избавиться: советы нутрициолога Кононенко
10:47
Экономика
Кабмин утвердил новые правила согласования стоимости капремонта жилых домов
10:45
Наука
Останки хищного динозавра размером с курицу нашли в Великобритании
10:44
Общество
Лучшие саксофонисты мира выступят на сцене «Лендока» 22 октября
10:36
Происшествия
Бойцы СОБР за пять лет освободили 72 заложника
10:36
Происшествия
В Минздраве опровергли информацию о скором переводе пермского стрелка в обычную палату
10:34
Происшествия
Пострадавшее при наезде Mercedes здание МИФИ сняли на видео
10:31
Происшествия
Пропавшего после уроков второклассника нашли живым в Костроме
10:30
Экономика
Альгис Микульскис перечислил причины и последствия топливного кризиса в Великобритании
Все новости

Облачная и теплая погода ожидается в Петербурге 8 октября
Общество
Облачная и теплая погода ожидается в Петербурге 8 октября
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 8 октября. Настоящая осенняя погода ожидается на территории Петербурга в пятницу, 8 октября. Такой прогноз предоставили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В последний день рабочей недели на территории Северной столицы будет облачная погода. При этом осадков в городе на Неве не ожидается, добавили синоптики.

Воздух в городе прогреется до +11...+13 градусов тепла. Также в Петербурге будет дуть умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление в дневные часы останется без изменений, а к ночи немного повысится, отметили метеорологи.

Этой зимой в России, согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается крайне нестабильная погода. По его словам, в стране будут наблюдаться регулярные оттепели и резкие спады температуры.

Кроме того, по данным центра погоды «Фобос», предстоящая зима в России будет крайне снежной. На некоторые регионы страны, такие как Чукотка, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь, уже обрушилась пурга, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Облачная и теплая погода ожидается в Петербурге 8 октября
погода петербург синоптики вильфанд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru