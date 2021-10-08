Облачная и теплая погода ожидается в Петербурге 8 октября

Санкт-Петербург, 8 октября. Настоящая осенняя погода ожидается на территории Петербурга в пятницу, 8 октября. Такой прогноз предоставили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В последний день рабочей недели на территории Северной столицы будет облачная погода. При этом осадков в городе на Неве не ожидается, добавили синоптики.

Воздух в городе прогреется до +11...+13 градусов тепла. Также в Петербурге будет дуть умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление в дневные часы останется без изменений, а к ночи немного повысится, отметили метеорологи.

Этой зимой в России, согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается крайне нестабильная погода. По его словам, в стране будут наблюдаться регулярные оттепели и резкие спады температуры.

Кроме того, по данным центра погоды «Фобос», предстоящая зима в России будет крайне снежной. На некоторые регионы страны, такие как Чукотка, Ямал, Таймыр, Южный Урал и Сибирь, уже обрушилась пурга, сообщает «Ридус».