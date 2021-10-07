Глава «Союза пешеходов» Цивилев: электросамокаты необходимо запретить

Санкт-Петербург, 7 октября. Электросамокаты пока что не могут присутствовать на дорогах страны, рассказал в ходе эфира медиацентра «Патриот» глава Петербургского отделения межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Алексей Цивилев.

Тема использования электросамокатов является достаточно дебатируемым вопросом уже в течение нескольких лет, но решения вопроса эксплуатации данных транспортных средств пока так и не было найдено, отмечает депутат Законодательного собрания Петербурга.

Дорожно-транспортные происшествия в России уже привели к гибели свыше 220 тыс. человек и травмированию около 2 млн граждан в течение последних десяти лет. Отсутствие регулирования электротранспорта, который может развивать высокие скорости, может оказать дополнительный негативный эффект на текущую статистику.

По мнению Цивилева, законодательных актов, определяющих нюансы использования электросамокатов, до сих пор не существует, так как никто из присутствующих на дороге участников фактически не хочет уступать свое место и привилегии. Депутат ЗакСа также указывает, что конструктивные особенности электросамокатов говорят об их низком уровне безопасности, что делает такие средства передвижения более опасными, чем мотоциклы. Однако мототранспорт ездит только по автомобильным дорогам, а такие самокаты присутствуют и на тротуарах.

Эксплуатация электросамокатов может быть травматична для всех участников дорожного движения, а инфраструктура под них пока что отсутствует. По этим причинам парламентарий выступает за запрет такого вида ТС. При этом Цивилев отмечает, что уже сегодня существует крупное лобби самокатов, которое не оценит его призывов к повышению безопасности на дорогах.

Несколько дней назад подросток, совершавший поездку на электросамокате, сбил двух граждан около станции метрополитена «Озерки», после чего скрылся. Одного из пострадавших увезли в больницу.