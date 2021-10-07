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Движение транспорта ограничат на Пикаловом мосту и Приморском путепроводе в Петербурге
Общество
Движение транспорта ограничат на Пикаловом мосту и Приморском путепроводе в Петербурге
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 7 октября. Новые ограничения на движение транспорта начнут действовать в Санкт-Петербурге с пятницы. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Работы по ремонту дорожного покрытия станут причиной ограничения движения по Приморскому путепроводу с 8 по 15 октября. Автомобилистов также предупредили о постепенном закрытии дороги на Приморском шоссе и улице Савушкина из-за реконструкции с 11 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. До 14 октября водители не смогут проехать по Пикалову мосту. Причиной тому станет замена дорожного полотна. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и планировать маршрут заблаговременно.

Движение транспорта и пешеходов ограничат по расположенному в Петербурге Биржевому мосту. Объект будет закрыт с 9 октября 2021 до ноября 2022 года. Такая мера связана с проведением капитального ремонта, который окончательно должен завершиться весной 2023 года.

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