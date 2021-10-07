Петербургский музей «Невская застава» открывается впервые с 2017 года

Санкт-Петербург, 7 октября. Музей «Невская застава» начнет принимать первых гостей после реставрации, длившейся с 2017 года. Учреждение откроет двери для посетителей 8 октября впервые за четыре года.

Журналисты получили возможность первыми осмотреть обновленный музей, расположенный на Ново-Александровской улице в Невском районе. Гостей «Невская застава» начнет принимать в свободном режиме в пятницу с 11:00 до 19:00, сообщается на сайте учреждения.

Реставрация здания музея обошлась бюджету Петербурга в 25 миллионов рублей. Обновление затронуло не только фасад и фундамент строения, но и экспозицию «Невской заставы». Кроме того, в здании отремонтировали помещения, заменили инженерные сети и установили новую систему безопасности.

Двухэтажный деревянный дом, в котором находится «Невская застава», построили в 1894 году. Когда-то в нем жили рабочие находившихся вблизи заводов. Кроме того, в здании проводили подпольные собрания социал-демократического кружка, на которых бывал и Владимир Ленин.

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