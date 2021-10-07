Новый спорткомплекс с парковкой на 89 мест возведут в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 октября. Новый спорткомплекс для футбольного клуба «Коломяги» появится в Северной столице. Его возведут в Приморском районе города.

Запланировано строительство трехэтажного здания. Новый спортивный комплекс расположится на пересечении Солунской и Вербной улиц. На территории объекта обустроят два футбольных поля. Одно предназначено для профессиональных игр, а другое — для тренировок юных спортсменов.

К тому же для футболистов организуют спортзал, раздевалки и медицинский центр. На территории спорткомплекса появится парковка для автомобилей, рассчитанная на 89 машиномест. За проект архитектурно-градостроительного облика будущего здания отвечает ООО «Архитектурная мастерская Мамошина».

Петербургские власти ранее отказались от строительства вестибюля «Театральной» на одноименной площади. Выход из подземки пока что будет доступен только на Лермонтовском проспекте. Речь идет о территории, где изначально располагался Дом быта.