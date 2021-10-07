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Охваченный огнем автосервис на Партизанской улице сняли на видео

  /   Обновлено: 07 октября 2021 15:26
Происшествия
Охваченный огнем автосервис на Партизанской улице сняли на видео
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 7 октября. Сотрудники МЧС тушат пожар в Красногвардейском районе Петербурга. Там загорелся цельнометаллический ангар размером 20Х40 метров.

ЧП произошло около 14 часов на Партизанской улице в доме №23, где расположен автосервис «AVTO Paradise». На месте происшествия работают 30 человек. Ранг пожара повышен до второго уровня. Информация о пострадавших не поступала.

Возникла угроза распространения огня на стоящие рядом автомобили. Всего могут пострадать 11 машин. Прокуратура начала проверку в связи с происшествием на Партизанской улице.

Накануне трех человек спасли из охваченного огнем дома престарелых в Новой Москве. ЧП произошло в подмосковной деревне Летово.

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пожар чп машины
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