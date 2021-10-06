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Теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге 7 октября
Общество
Теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге 7 октября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 октября. Теплая и безоблачная погода порадует жителей Петербурга в четверг, сообщили синоптики. Однако испортить все впечатление может сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Днем столбики уличных термометров покажут от +12 до +14 градусов, а в Ленинградской области — от +10 до +15 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +5…+7 градусов.

Осадков 6 октября, по словам специалистов, ожидать не стоит. Комфортной погода будет также в пятницу и субботу: воздух в эти дни прогреется до +13...+14 градусов.

Юго-западный ветер подует со скоростью 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 773 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал петербуржцам, сколько продлится бабье лето в городе. Он заверил, что теплая погода задержится в Северной столице еще на ближайшие пять-семь дней.

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Все новости / Общество / Теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге 7 октября
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