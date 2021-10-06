Вода оказалась в банках для пива из-за сбоя на заводе «Балтика» в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Вместо пива в 720 банках «Балтики» оказалась обычная питьевая вода. Алкогольный напиток отсутствовал из-за технического сбоя на заводе в Санкт-Петербурге.

Партия пива с браком попала в продажу. Жители Санкт-Петербурга начали выкладывать в Сеть видеоролики с банками воды вместо пива. В пресс-службе пивоваренного завода «Балтика» объяснили, что на одной из линий розлива спиртного напитка во время запланированной приостановки приборов произошел сбой программы. Инцидент случился 31 августа.

В результате, примерно 300 литров чистой и пригодной для употребления воды было разлито в 720 банок вместо пива «Балтика-7». В настоящее время сотрудники завода проводят работу по изъятию партии из продажи. Организация призывает покупателей обратиться на горячую линию завода при получении бракованной банки.

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн ранее объяснил, почему пиво оказывает негативное влияние на здоровье мужчин. В напитке содержится фермент, который похож на женский гормон.