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Петербургский пожарный успокоил ребенка, которого родители оставили одного в квартире

  /   Обновлено: 06 октября 2021 19:17
Общество
Петербургский пожарный успокоил ребенка, которого родители оставили одного в квартире
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 октября. Петербургский пожарный спас шестилетнего ребенка, оставшегося дома без родителей. Мальчик был сильно напуган и плакал.

Школьник проснулся один в квартире и испугался, что родителей нет дома. Ребенок вышел на балкон и начал плакать. На вызов неравнодушных соседей приехал командир пожарной службы Алексей Николаев. Спасатель решился успокоить ребенка, который открыл окно на балконе и встал на табуретку.

«По пожарной лестнице я забрался на балкон, и там мы вместе сидели полтора часа, пока не пришли родители», — рассказал Николаев.

По словам пожарного, он успокаивал мальчика простыми разговорами и игрой на смартфоне. Ребенок рассказал, что учится в школе, а куда ушли родители, не знает.

«Оказалось, что мальчик любит рисовать. Мне даже на память пару своих рисунков подарил, ношу их с собой», — рассказал спасатель «Комсомольской правде».

Как позже стало известно, родители частенько оставляли сына одного в квартире. В этот раз мать мальчика ушла встречать своего мужа из командировки. Отмечается, что ребенок не получил никаких травм и увечий.

Начальник пожарного караула в Грозном спас из горящего частного дома десятилетнего школьника, рассказали ранее в региональном ГУ МЧС по Чеченской Республике. Очевидцы сообщили, что в частном доме горел навес и крыша.

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