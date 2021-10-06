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Журавлев усомнился, что новые лица в ЗакСе изменят ситуацию в Петербурге после выборов
Политика
Журавлев усомнился, что новые лица в ЗакСе изменят ситуацию в Петербурге после выборов
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 октября. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев поблагодарил петербуржцев за поддержку на минувших выборах в Заксобрание. Политик подвел итоги избирательного процесса.

Лидер «Родины» назвал прошедшие выборы в ЗакС Санкт-Петербурга скандальными. По его словам, инициативы партии посеяли такую панику среди чиновников, что все силы ушли на то, чтобы не допустить родинцев к городскому парламенту.

«Одни лица поменяли на другие, но от этой смены персоналий вряд ли что-то изменится для граждан», — констатировал Журавлев.

Политик отметил, что парламентариям оставляют главную кормушку в виде поправки бюджетно-финансового комитета. Город получит распределение средств в угоду личным интересам новых депутатов, полагает Журавлев.

Парламентарии займутся принятием проекта нового генерального плана развития Петербурга до 2050 года. По мнению лидера «Родины», оставлять документ в текущем виде будет преступлением. Сейчас генплан не дает представления комплексного развития города даже на пять лет вперед, резюмировал Журавлев.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее раскритиковала власти Петербурга за итоги выборов. Председатель ЦИК назвала результаты избирательного процесса пирровой победой.

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выборы родина журавлев
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