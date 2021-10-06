«Метрострой Северной столицы» стал единственным строителем подземки в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 октября. Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» получило статус единственного строителя метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного.

Соответствующее решение ранее было принято федеральным правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. Распоряжение о присвоении организации статуса единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию петербургской подземки подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сможет теперь заключить с «Метростроем Северной столицы» контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Их начало запланировано на 12 октября.

«С учетом планируемого поступления в городской бюджет дополнительных средств в виде налоговых отчислений компании "Газпром" ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 миллиардов рублей», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, увеличение объемов финансирования позволит сдать сразу три станции метро к 2024 году. Как уточнил губернатор, речь идет о станциях «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт», расположенных в трех районах города.

«Метрополитен — это каркас транспортной системы Петербурга, и перед нами стоят масштабные задачи по его расширению», — добавил Беглов.

Петербургские власти ранее отказались от строительства вестибюля станции «Театральная» на одноименной площади. Ожидается, что выход должен появиться на месте бывшего Дома быта.