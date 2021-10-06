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В Петербурге пройдут испытания новых трубопроводов российского производства

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:52
Общество
В Петербурге пройдут испытания новых трубопроводов российского производства
wikipedia.org  /  Lobkovs / CC3

Санкт-Петербург, 6 октября. Уникальный трубопровод российского производства испытают в Санкт-Петербурге. В случае успешного проведения испытаний его могут начать внедрять повсеместно.

Испытания новых долговечных теплосетей, выполненных из стеклопластика, будут проведены в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Невские Новости» со ссылкой на представителей пресс-службы ГУП «ТЭК СПб».

Отмечается, что в настоящее время в подвале одного из жилых домов, расположенных на Новочеркасском проспекте, установлены 10-метровые участки композитных труб, чей диаметр составляет 100 миллиметров. По словам представителей «ТЭК», стеклопластиковые теплосети отличаются простотой в эксплуатации и легкостью в сравнении с аналогами. При этом они могут выдержать давление в 300 атмосфер и температуру в 150 градусов. Предполагается, что трубы могут обходиться без ремонта до 50 лет. Эксперты будут наблюдать за работой теплосетей до конца отопительного сезона.

Как сообщалось ранее, отопительный сезон в Санкт-Петербурге начался 20 сентября. В рамках подготовки к сезону на объектах «Теплосети Санкт-Петербурга» был проведен капитальный ремонт и замена изношенных трубопроводов.

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