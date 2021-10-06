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Строительство «Северного потока» положительно повлияло на экологию Ленобласти

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:31
Общество
Строительство «Северного потока» положительно повлияло на экологию Ленобласти
ФБА «Экономика сегодня»  /  Вероника Комкова

Санкт-Петербург, 6 октября. Эколог Наталья Калягина оценила влияние крупных инфраструктурных проектов на экологию российских регионов и привела в качестве примера «Северный поток».

Строительство магистрального газопровода «Северный поток» позволило улучшить инфраструктуру в Ленинградской области, в том числе лесную. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», рассказала заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербургу Наталья Калягина.

По словам эксперта, в рамках дополнительных мероприятий были проведены работы на озерах, расположенных в Кургальском заказнике. Раньше в них обитали раки, являющиеся своеобразным природным «индикатором» чистоты воды, однако со временем они исчезли из озер.

«Компания сделала все возможное для того, чтобы восстановить баланс, они запустили туда новых «жителей», — рассказала председатель совета.

Калягина подчеркнула, что при строительстве объектов проводится экологическая экспертиза, а организации должны компенсировать потери, которые были нанесены их проектами. При этом это оказывает положительное влияние не только на природу, но и на развитие регионов.

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области могут начать штрафовать людей, выбрасывающих мусор в ненадлежащих местах, на основе фото- и видеофиксации. К проекту может подключиться и Петербург, считает Калягина.

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экология северный поток проект озеро
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