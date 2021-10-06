Наличие в воздухе аммиака зафиксировали в трех районах Петербурга

Санкт-Петербург, 6 октября. Загрязнение воздуха аммиаком выявили в трех районах Петербурга, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в Василеостровском и Московском районах концентрация аммиака в прошлом месяце превысила норму в 1,8 раза. Во Фрунзенском районе эти значения превысили норму в 1,5 раза.

При этом по всей Северной столице концентрация взвешенных веществ превысила норму в 1,1 раза. По словам специалистов, самый низкий уровень загрязнения воздуха — в Петроградском, Калининском, Центральном и Красносельском районах города. В то же время случаев высокого загрязнения зафиксировано не было.

Эколог Рашид Исмаилов ранее оценил качество воздуха в Московской области. Он отметил, что повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере наблюдается обычно там, где располагаются промышленные производства.