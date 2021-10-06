ЗакС Петербурга направит свыше 180 млн рублей на выплаты долгожителям города

Санкт-Петербург, 6 октября. Парламент Северной столицы принял новый законопроект о соцвыплатах гражданам, которые отметили юбилей в 90, 95 и 100 лет.

Новые законодательные изменения были одобрены Законодательным собранием Петербурга в ходе заседания в среду. Петербуржцы, отметившие 90-летний, 95-летний и столетний юбилеи будут получать новые пособия от властей города. Об этом пишет «ФедералПресс».

Инициатива была принята в первом чтении ЗакСа. Предполагается, что новый вид господдержки будет запущен 1 января следующего года. Отмечается, что отпраздновавшим девяностолетие подарят 15 тыс. рублей, жителям в возрасте 95 лет выделят 20 тыс. рублей, а тем, кому исполнилось 100 лет, направят 25 тыс. рублей. При этом столетние горожане будут получать соответствующую выплату каждый год.

Сейчас в Культурной столице проживают порядка 29,6 тыс. жителей 90-летнего возраста и свыше 350 человек в возрасте 100 лет, указывает представитель губернатора в местном парламенте Юрий Шестериков.

Подсчитано, что городской бюджет нуждается в 181,4 млн рублей для осуществления подобной социальной поддержки. С 1 января по 31 декабря следующего года юбилеи будут отмечать 10 984 гражданина. Для распределения пособий будет использоваться система электронного социального регистра населения Петербурга.

Помимо исполнения данной задумки, власти Северной столицы также намереваются расселить людей из аварийного жилья. В период с 2022 по 2024 годы правительство планирует переселить жильцов из 5146 коммуналок.