Новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленинградской области в 2022 году

Санкт-Петербург, 6 октября. Новые штрафы за вред окружающей среде, а также фотофиксация нарушений могут появиться в Ленинградской области с 1 января 2022 года.

Законопроект, который сейчас находится на стадии разработки, позволит неравнодушным гражданам фотографировать нарушителей, оставляющих мусор в неположенном месте. Об этом рассказала заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Петербурга Наталья Калягина.

«Сейчас разрабатывается новый законопроект, о котором мы говорили на общественном совете при губернаторе Ленобласти. Предполагается, что он начнет действовать со следующего года. Неравнодушные жители, если увидели нарушение, смогут сообщить об этом. Причем касается это не только мусора, но и заезда машин на лесную территорию, к озеру или к водоему, чтобы ее просто помыть», — объяснила специалист в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Сейчас предстоит продумать, можно ли отправлять фотографии нарушений анонимно и как это следует правильно сделать. Кроме того, юристы занимаются вопросом размеров штрафов.

«Если нарушение повторяется, то и штраф сразу же будет больше», — добавила Калягина.

Если законопроект приведет к положительным результатам, то его введение рассмотрят и на территории Санкт-Петербурга. По словам спикера, власти города всегда поддерживают хорошие идеи.