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Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам, что бабье лето задержится еще на неделю
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам, что бабье лето задержится еще на неделю
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 октября. Теплая погода задержится в Петербурге еще на ближайшие пять-семь дней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На погоду будет оказывать влияние мощный антициклон, который перемещает холодный воздух с севера на юг. При этом в обратном направление он же «закачивает» тепло.

Благодаря этому температурный фон в Северной столице и Калининградской области доберется до отметки в +11-14 градусов. По словам Вильфанда, это даже теплее, чем в центральной части страны. Таким образом жителей города на Неве почти неделю будет радовать бабье лето.

Метеоролог Валерий Цепелев ранее призвал петербуржцев готовиться к обильным снегопадам в декабре. Так, среднемесячная аномалия составит ниже двух градусов от нормы.

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погода петербург бабье лето
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