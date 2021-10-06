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Спортивные мероприятия в Петербурге в октябре будут проходить с заполнением трибун на 30%

  /   Обновлено: 06 октября 2021 14:14
Общество
Спортивные мероприятия в Петербурге в октябре будут проходить с заполнением трибун на 30%
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 6 октября. Спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге будут проходить с определенными ограничениями. Решение, действующее в октябре, вынесло правительство города.

Крупные трибуны смогут заполняться лишь на 30%. Каждого желающего перед проходом на арену будут проверять на наличие QR-кода. Об этом стало известно из Telegram-канала «Пиотровский Online».

«На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», — отмечается в публикации.

Ранее в Совфеде опровергли информацию о возможности введения в стране всеобщего локдауна из-за пандемии коронавируса нового типа. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что при этом в регионах власти сами смогут решать, какие меры принимать для борьбы с пандемией.

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мероприятия qr-код коронавирус
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