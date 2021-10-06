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Власти Петербурга отказались от строительства вестибюля «Театральной» на площади
Общество
Власти Петербурга отказались от строительства вестибюля «Театральной» на площади
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург, 6 октября. Вестибюль станции метро «Театральная» в Петербурге не станут строить на Театральной площади. Выход из подземки планируется разместить пока только на Лермонтовском проспекте.

Власти Петербурга отказались от реализации планов строительства вестибюля «Театральной» на одноименной площади. Это следует из технического задания на разработку проектной документации по созданию выхода из метро. Документ опубликован на портале госзакупок.

Согласно проекту, место размещения вестибюля на пересечении улиц Глинки и Декабристов рассматривать в данном случае не планируется. Выход должен появиться на Лермонтовском проспекте, на месте бывшего Дома быта.

Сейчас строительство «Театральной» продолжается полным ходом. Однако ее открытие может состояться не раньше 2024 года. Станция будет соединять «Спасскую» и «Горный институт», который сейчас также активно строится.

Петербургские власти тем временем объявили о планах начать возводить пять новых станций метро в 2022 году. На эти цели выделять 28,3 млрд рублей.

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петербург метро театральная вестибюль
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