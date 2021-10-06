Станции метро «Василеостровская» и «Балтийская» оснастят вторыми вестибюлями

Санкт-Петербург, 6 октября. Вторые вестибюли появятся у станций метрополитена Санкт-Петербурга «Балтийская» и «Василеостровская». Также в городе начнется строительство новых станций.

Пять новых станций метрополитена начнут возводить в 2022 году в Северной столице. Об этом рассказали во время заседания правительства по бюджету на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов. На строительство намерены выделить 28,3 млрд рублей в рамках адресного инвестиционного проекта, передает spbdnevnik.ru.

Кроме того, средства направят на оснащение вторых вестибюлей станций метро «Василеостровская» и «Балтийская». Также будут сделаны участки Красносельско-Калининской линии, которая дойдет до станции «Каретная» и Лахтинско-Правобережной линии до станции «Кудрово».

Расписание работы станции метрополитена Северной столицы «Зенит» изменилось с 1 октября, сообщалось ранее. Теперь она будет открыта только в выходные и праздничные дни.