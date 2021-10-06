Смольный расселит свыше пяти тысяч коммуналок

Санкт-Петербург, 6 октября. План правительства Петербурга заключается в расселении 5146 коммунальных квартир.

Согласно информации вице-губернатора Северной столицы Валерия Москаленко, перенаправление горожан в другое жилье из коммунальных объектов состоится в городе в период с 2022 по 2024 годы. Об этом пишет INFOX.

«За три следующих года мы также планируем расселить 5 146 коммунальных квартир, жители которых дали свое согласие на расселение. На эти цели в проекте бюджета зарезервировано 9,6 млрд рублей, еще 13,6 млрд руб. будет направлено на обеспечение жилья детям-сиротам», — заявил Москаленко в ходе заседания городского правительства.

По информации вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, 1 октября в Культурной столице насчитывалось порядка 62 тыс. коммуналок. Соответственно, в течение следующих трех лет будет расселено примерно 8% квартир. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что на жилищные программы в указанный промежуток времени закладывается 96 млрд рублей.

Как считает депутат Государственной думы Сергей Вострецов, губернатор Петербурга действует грамотно в рамках политики по уменьшению количества аварийных жилищных объектов.