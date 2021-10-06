Теплая погода и солнце ожидаются в Петербурге 6 октября

Санкт-Петербург, 6 октября. Теплая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге в среду, 6 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в Северной столице сформируется под влиянием северо-западной периферии большого и мощного антициклона. Облачность уйдет и горожане смогут насладиться солнцем, рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что температура воздуха в Санкт-Петербурге прогреется от +13 до +15 градусов, ветер ожидается южный до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление практически не изменится и составит 773 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Осадков, как отметил эксперт, не предвидится.

Ранее доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев призвал жителей Петербурга готовиться к обильным снегопадам, которые накроют город в декабре.